moncalieri 15enne disabile sequestrato e torturato da una baby gang nella notte di halloween

La violenza subita. Un ragazzo di 15 anni, invalido, sarebbe stato tenuto in ostaggio per ore e sottoposto a torture fisiche e psicologiche da una baby gang a Moncalieri, in provincia di Torino, durante la notte di Halloween, lo scorso 31 ottobre. Secondo quanto denunciato dalla madre, il giovane sarebbe stato rinchiuso in un appartamento, minacciato con un cacciavite e costretto a subire umiliazioni e violenze. Gli aggressori gli avrebbero rasato le sopracciglia, spento una sigaretta sulla caviglia e, in un gesto di crudeltà estrema, lo avrebbero obbligato a immergersi nel fiume Po a torso nudo.

