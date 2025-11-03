Momenti salienti della settimana 9 punteggi delle prime partite

2025-11-02 23:52:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ci sono state otto partite iniziali nella NFL domenica prima che i Los Angeles Rams affrontassero i New Orleans Saints, i Las Vegas Raiders affrontassero i Jacksonville Jaguars e i Buffalo Bills si scontrassero con i Kansas City Chiefs. I New York Giants ospitarono i San Francisco 49ers, i Tennessee Titans affrontarono i Los Angeles Chargers, i Minnesota Vikings giocarono contro i Detroit Lions e i New England Patriots affrontarono gli Atlanta Falcons. I Pittsburgh Steelers affrontarono anche gli Indianapolis Colts, i Denver Broncos contro gli Houston Texans e i Chicago Bears si recarono ai Cincinnati Bengals, mentre i Green Bay Packers affrontarono i Carolina Panthers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com