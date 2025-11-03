Molla il lavoro in smart working da consulente informativo e apre un outlet | Ho bisogno del contatto con le persone
In una fase in cui si parla spesso di desertificazione commerciale è certamente una bella notizia l'apertura di un nuovo negozio in città. Tarek, 39 anni, molla il lavoro in smart working da consulente informatico e inaugura ‘Outlet Cesena’ in via Matteotti 140-142, in zona Ponte nuovo: “Tutta la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
