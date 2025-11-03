Molestano gli studenti sui bus | denunciati
Macerata, 3 novembre 2025 – Sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Macerata per interruzione di servizio pubblico e molestie i due uomini segnalati i giorni scorsi. Si tratta di un 47enne di Treia e un 29enne di Pollenza, già noti alle forze di polizia. Le indagini effettuate dai militari della stazione di Macerata, a seguito di un esposto presentato dalla Contram Spa, società di trasporto pubblico locale, hanno permesso di individuare, mediante l’analisi di diversi filmati e l’ascolto dei testimoni, i due uomini che il 27 settembre scorso si sono resi responsabili di molestie nei confronti di passeggeri dell’autobus della tratta Macerata-San Severino, che in quella fascia oraria e tratta, sono perlopiù studenti, anche minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
LA PLUS DOTAZIONE Sullo stato del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ieri si leggeva questo: È stato approvato oggi al Senato il disegno di legge sulle “Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e de - facebook.com Vai su Facebook
Molestano gli studenti sui bus: denunciati - Macerata, 3 novembre 2025 – Sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Macerata per interruzione di servizio pubblico e molestie i due uomini segnalati i giorni scorsi. Lo riporta msn.com