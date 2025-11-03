Non ci sta ad accettare la ricostruzione del sindaco Jader Dardi sulla situazione del patrimonio artistico di Modigliana: Alba Maria Continelli, attuale capogruppo di minoranza della lista ‘In comune per la Comunità’, è stata anche sindaca dal 1995 al 2004 e vice dal 2014 al 2019 (nel periodo tra le due esperienze amministrative era capogruppo dell’opposizione). Il tema è quello delle collezioni artistiche modiglianesi, dalle quale sono risultate mancanti diverse opere, per esempio l’‘Intersuperficie curva blu’ che nel frattempo era stata addirittura venduta all’asta per 320mila euro. Sono in corso le indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modigliana, Continelli contro Dardi: "Arte abbandonata? No, valorizzata"