Modena tensioni al rave di Halloween | fermi e cariche di polizia

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di caos all'ex stabilimento Bugatti di Campogalliano: diversi partecipanti fermati dopo il tentativo di sfondare il cordone di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

