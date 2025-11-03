Modena tensioni al rave di Halloween | fermi e cariche di polizia
Momenti di caos all'ex stabilimento Bugatti di Campogalliano: diversi partecipanti fermati dopo il tentativo di sfondare il cordone di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
SCONTRO ULTRAS, TENSIONI PRIMA DEL DERBY REGGIANA-MODENA Tangenziale bloccata ieri sera in occasione del derby Reggiana - Modena dove la rivalità tra le due tifoserie è esplosa prima del match. Fumogeni, spranghe e auto danneggiate: la p - facebook.com Vai su Facebook
RAVE DI HALLOWEEN, A CAMPOGALLIANO PROSEGUE L’OCCUPAZIONE DELL’EX BUGATTI - È iniziato intorno alle 2 di questa notte un nuovo rave party non autorizzato nella nostra provincia. Si legge su tvqui.it
A Modena torna il rave, in cinquemila nella fabbrica abbandonata - In almeno cinque mila, alle due della mattina, si sono dati appuntamento a Campogalliano in quello che era un gioiello architettonico, la storica Fabbri ... Lo riporta ansa.it
Rave party abusivo, scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni - Lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti. Scrive msn.com