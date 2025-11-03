Modena la reazione non si fa attendere Travolta la Juve Stabia la vetta è al sicuro
La nave va. Ci voleva una risposta importante dopo il derby di martedì. E questa è arrivata. Possiamo dire finchè si vuole che il campionato è ancora lunghissimo, ma è innegabile che questo Modena è una realtà. Solida e soprattutto capace di rimanere sempre nella partita anche quando questa si fa ‘sporca’ e ruvida. Perchè l’avversario di turno, non va dimenticato, sin qui aveva perso soltanto una partita e al di là del punteggio severo con cui è uscito dal Braglia, ha giocato con orgoglio e determinazione, cedendo nel finale a una squadra gialloblu che ancora una volta è andata in crescendo nell’arco della partita e sfruttando a dovere la panchina lunga di cui può beneficiare Sottil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
