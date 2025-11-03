Mobilità sostenibile di cosa ha bisogno Arezzo? I risultati del sondaggio
Tra gli obiettivi dell'Agenda 2030, documento per lo sviluppo sostenibile sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu, ampio spazio viene dato alle strategie per incrementare l'utilizzo di mezzi di trasporto a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mobilità sostenibile a Siracusa: ZTL, divieti e visione La vivibilità di una città passa per la mobilità: Siracusa nella stretta tra nuove possibili ZTL, tutela del patrimonio e future visioni. Vai su Facebook