Mobilità Manildo | Trasporto gratuito per i giovani biglietto unico digitale e rilancio del SFMR

Trasporto pubblico gratuito per i giovani fino a 26 anni, biglietto regionale unico e digitale e rilancio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Sono i tre pilastri della seconda delle sette “mosse per il Veneto Futuro”, presentata oggi alla stazione dei bus di Treviso da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

