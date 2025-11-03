Mobilità elettrica Manca una filiera solida
SONO SEMPRE numerose le auto elettriche parcheggiate davanti a una palazzina della zona industriale di Padova che, qualche anno fa, ha segnato l’inizio di un’avventura industriale capace di proiettare una giovane impresa veneta tra le realtà più dinamiche d’Europa. L’azienda si chiama Silla Industries, produce infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e due anni fa si è conquistata l’80esimo posto nella classifica ’FT1000 – Europe’s Fastest Growing Companies’ stilata dal Financial Times. Silla nasce nel 2020 da un’intuizione di Alberto?Stecca, ceo, e di Cristiano?Griletti, responsabile R&D: entrambi appassionati di innovazione e del film ’Ritorno al futuro’ con la famosa DeLorean. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
