Washington, 3 nov. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è "un ragazzo di grande talento" e "il tipo di persona di cui c'era bisogno in Israele". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al programma '60 Minutes' della Cbs, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che "non credo che lo trattino molto bene. È sotto processo per alcune cose, e. penso che dovremmo. sai, noi. saremo coinvolti per aiutarlo un po', perché penso che sia molto ingiusto." Non è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti chiede un intervento nel processo in corso a Netanyahu, accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Trump, 'Netanyahu è un ragazzo dal grande talento, in Israele non lo trattano bene'

