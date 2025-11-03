Mo | Tajani ' Italia vicina al popolo di Gaza lavoriamo per soluzione 2 Stati'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - L'Italia è molto vicina al popolo di Gaza e ha lavorato senza sosta per attenuare le ingiuste conseguenze sul popolo palestinese di un brutale conflitto tra Hamas e Israele. Lo ha detto in un'intervista al giornale qatarino Peninsula il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che "la nostra posizione internazionale è sempre stata schietta e la nostra posizione riguardo al riconoscimento formale della Palestina è chiara. Come indicato dall'ultima risoluzione del nostro Parlamento, l'Italia riconoscerà la Palestina quando sarà completato il processo di restituzione dei resti degli ostaggi e quando Hamas rinuncerà a qualsiasi presenza politica e militare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.
