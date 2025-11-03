Mo | Tajani ' delegazione italiana nella regione per preparare conferenza su ricostruzione'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Vanno incoraggiati gli sforzi e i risultati sinora ottenuti. Siamo già presenti con militari e diplomatici nel Cmcc, il centro aperto dagli americani e da Israele per far avanzare la tregua e la stabilizzazione della Striscia. Domani una nostra delegazione (militari e diplomatici) sarà nella regione per nuovi incontri e per preparare la conferenza sulla ricostruzione di metà novembre del Cairo, per la quale l'Italia è paese co-organizzatore assieme all'Egitto. In questo processo vengono coinvolti i Paesi del mondo arabo perché l'obiettivo finale è pacificare l'intera regione e creare condizioni di sviluppo e progresso". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
La missione in Africa del ministro Piantedosi e del ministro Tajani si è conclusa a Niamey, in Niger, dove hanno incontrato il Primo Ministro Zeine insieme a una delegazione di ministri. Prima di ripartire i Piantedosi e Tajani si sono recati alla Base della Missio - X Vai su X
La missione in Africa insieme al ministro Tajani si è conclusa a Niamey, in Niger, dove abbiamo incontrato il Primo Ministro Zeine e una delegazione di ministri. Prima di ripartire ci siamo recati alla Base della Missione Italiana di Supporto in Niger (MISIN), dov - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, delegazione italiana a Roma incontra leader opposizione - I rappresentanti di Global Sumud Flotilla incontreranno oggi domenica 28 settembre nel pomeriggio, a Roma, i leader dei partiti di opposizione. Si legge su adnkronos.com
Crosetto incontra la portavoce della Flotilla, cosa le ha detto per convincerla a fermare la missione - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato la portavoce della delegazione italiana sulla Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. Segnala fanpage.it
Mo: Conte, 'Tajani si vanta ma video Gaza con bandiera italiana è un grazie a piazze' - "Il fatto che stia cessando il rumore delle armi, la prospettiva di aiuti umanitari che entrano, e quindi la protezione delle vite umane è il primo obiettivo. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it