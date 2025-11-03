Mo | media ' Hamas aperto a possibilità di consegnare solo armi pesanti'
Gaza, 3 nov. (Adnkronos) - Hamas avrebbe iniziato ad accettare l'idea di consegnare le sue armi pesanti come parte dell'accordo sul cessate il fuoco. Lo ha detto al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat l'imprenditore palestinese-americano Bishara Bahbah, che ha contribuito a mediare con Hamas per il cessate il fuoco a Gaza. Secondo il mediatore, Washington avrebbe anche iniziato a mostrare la volontà di accettare l'idea che Hamas ceda solo le sue armi pesanti, nell'ambito del concetto più ampio di disarmo del gruppo che appare nel piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra di Gaza. Bahbab sottolinea di aver parlato con alti funzionari statunitensi, che avrebbero affermato che esiste la possibilità che ad Hamas venga consentito di conservare armi leggere "per autodifesa". 🔗 Leggi su Iltempo.it
