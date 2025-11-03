Mo | media ' coloni sparano a palestinese morto dopo che Idf ha impedito soccorsi'

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ramallah, 3 nov. (Adnkronos) - Un giovane palestinese è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco sparati da coloni nel nord di Hebron. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa aggiungendo che "le forze dell'Idf hanno impedito alle squadre della Mezzaluna Rossa presenti nella zona di raggiungere il ferito, lasciandolo sanguinante a terra fino alla morte per le ferite. In seguito, la sua famiglia è stata convocata per identificare il corpo, che è stato portato in una località sconosciuta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

