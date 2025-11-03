Mo | Idf ' eliminati militanti che hanno oltrepassato la linea gialla'

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - Le Idf hanno ucciso diversi militanti che avevano attraversato la Linea Gialla, che delimita la zona del ritiro dell'esercito, e si erano avvicinati alle truppe nella Striscia di Gaza meridionale nelle prime ore di questa mattina. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Gli uomini avevano "rappresentato una minaccia immediata" per le forze di stanza nella zona, afferma l'Idf, aggiungendo che poco dopo essere stati identificati, l'aeronautica militare israeliana li ha colpiti e uccisi "per rimuovere la minaccia". Le Idf aggiungono di rimanere dispiegate a Gaza "in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

