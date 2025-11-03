Mo | Idf ' eliminati militanti che hanno oltrepassato la linea gialla'
Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - Le Idf hanno ucciso diversi militanti che avevano attraversato la Linea Gialla, che delimita la zona del ritiro dell'esercito, e si erano avvicinati alle truppe nella Striscia di Gaza meridionale nelle prime ore di questa mattina. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Gli uomini avevano "rappresentato una minaccia immediata" per le forze di stanza nella zona, afferma l'Idf, aggiungendo che poco dopo essere stati identificati, l'aeronautica militare israeliana li ha colpiti e uccisi "per rimuovere la minaccia". Le Idf aggiungono di rimanere dispiegate a Gaza "in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Ieri sera abbiamo presentato il libro "L'inceneritore di Roma: una scelta sbagliata", insieme agli autori e alle/ai militanti che da anni portano avanti la difesa del territorio dei Castelli romani contro le scellerate politiche dei rifiuti della città di Roma. Come prim - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Idf, 'eliminato capo logistica Forza Radwan nel sud del Libano' - L'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito ed eliminato il responsabile logistico della Forza Radwan di Hezbollah nella zona. Riporta lanuovasardegna.it
Mo: si dimette avvocato generale Idf dopo diffusione video torture detenuto palestinese - Yerushalmi, ha annunciato le proprie dimissioni dalle Forze di difesa israeliane, riconoscendo di ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Idf, 'colpito sito militare di Hezbollah nel sud del Libano' - Le Idf hanno colpito un sito militare di Hezbollah nel Libano meridionale, dopo che il gruppo terroristico è stato identificato mentre operava nella zona. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it