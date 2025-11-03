Mladen Zizovic morto a 44 anni | è crollato in campo durante la partita giocatori sconvolti

Tragedia nel calcio serbo, muore in panchina l’allenatore Mladen Zizovic del Radnicki 1923: inutili i soccorsi dopo il malore durante la partita contro il Mladost. 🔗 Leggi su Fanpage.it

