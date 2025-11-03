Mio figlio 15enne invalido torturato da coetanei ad Halloween | la denuncia di una madre S' indaga per sequestro

Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine lasciato libero davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino. A raccontare quanto accaduto al proprio figlio è una mamma, con un post sui social su un gruppo cittadino, quello di Moncalieri, nel Torinese. I. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Mio figlio 15enne invalido torturato da coetanei ad Halloween": la denuncia di una madre. S'indaga per sequestro

