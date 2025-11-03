Minaccia un gruppo di ragazzini con fucile e machete Era infastidito dagli schiamazzi

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borgo a Mozzano (Lucca), 3 novembre 2025 – Infastidito dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzini, li ha affrontati con un machete e un fucile. Accade a Decimo, frazione del Comune di Borgo a Mozzano: il protagonista è un uomo di 30 anni originario del luogo, denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e detenzione di arma bianca. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando il trentenne, infastidito dagli schiamazzi notturni dei giovani, li ha rimproverati. L'episodio, inizialmente contenuto, si è rapidamente aggravato quando l'uomo è tornato armato di una carabina ad aria compressa e di un machete, minacciando in particolare uno dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

