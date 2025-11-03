Minaccia Gualtieri dal carcere | Johnny ‘Silvio' Braidich 28enne del clan Komarov che spacciava cocaina dai domiciliari

Johnny Braidich, detto “Silvio Silvietto”, 28 anni, narcotrafficante sinti legato al clan Komarov, avrebbe minacciato dal carcere il sindaco Gualtieri dopo la demolizione della sua villa abusiva a Rocca Cencia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma: presidenti Municipi, al fianco del sindaco Roberto Gualtieri contro ogni minaccia NOVA0032 3 POL 1 NOV CRO Roma: presidenti Municipi, al fianco del sindaco Gualtieri contro ogni minaccia Roma, 01 nov - (Agenzia_Nova) - Le minacce rivolte al sind

Roma, messaggio intimidatorio via social al sindaco #Gualtieri da parte di un uomo del clan Hilicic dopo l'abbattimento di due villette abusive a Rocca Cencia. Un uomo di etnia sinti pubblica una foto col fucile in mano e minaccia: "Hai buttato già casa mia, but

Carcere Frosinone: detenuto con telefonino invia minacce al sindaco di Roma Gualtieri - Carcere Frosinone: detenuto con telefonino invia minacce al sindaco di Roma Gualtieri Le minacce al sindaco di Roma Roberto ...

Chi è Braidich Johnny, ha minacciato il sindaco Gualtieri dal carcere dopo la demolizione di ville abusive - Le minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla sua famiglia arrivavano direttamente dal carcere di Frosinone ...

Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma minacciato: indaga anche l'Antimafia. Il post inviato dal carcere di Frosinone, il clan Hilicic - Le indagini sulle minacce via social al sindaco Gualtieri si allargano ai magistrati della Dda: una prima informativa sarebbe già stata inoltrata alla Direzione distrettuale antimafia.