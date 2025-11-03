Minaccia Gualtieri dal carcere | Johnny &#8216;Silvio' Braidich 28enne del clan Komarov che spacciava cocaina dai domiciliari

Fanpage.it | 3 nov 2025

Johnny Braidich, detto “Silvio Silvietto”, 28 anni, narcotrafficante sinti legato al clan Komarov, avrebbe minacciato dal carcere il sindaco Gualtieri dopo la demolizione della sua villa abusiva a Rocca Cencia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

