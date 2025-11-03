L’antico borgo di Quaratica ‘ha assunto’ una guida turistica davvero speciale. Manto tigrato, passo agile e felpato e grandi occhi verdi – attentissimi ma discreti –: Mimmo è il gatto ‘guida silenziosa’ della frazione della bassa Val di Vara. Ad annunciarlo, in via ufficiale, è un simpatico post pubblicato sul portale istituzionale della app del comune di Riccò del Golfo. Da tempo immemore silenzioso abitante di questo paesino, Mimmo ne è divenuto l’austero custode e cerimoniere che, pronto ad accogliere ogni visitatore, lo accompagna alla scoperta di tutti i segreti della cosiddetta ‘terra degli archi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mimmo nella ’terra degli archi’. Guida turistica con passo felpato