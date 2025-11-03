Millie Bobby Brown denuncia David Harbour | cosa è successo Stranger Things fra accuse e veleni

Roma, 3 novembre 2025 – Millie Bobby Brown, 21 anni, ha formalmente denunciato il co-protagonista David Harbour per episodi di bullismo e molestie durante le riprese della stagione finale di Stranger Things. Secondo fonti interne sarebbero state presentate "pagine e pagine di accuse" prima dell'inizio delle registrazioni. Nel frattempo, il caso si inserisce in un quadro più ampio, che vede anche la ex moglie di Harbour, Lily Allen, accusarlo di tradimenti nel suo nuovo album. Denuncia formale e contesto sul set. Secondo la stampa britannica, Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia formale nei confronti di David Harbour prima dell'avvio delle riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

