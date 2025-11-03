Millie Bobby Brown avrebbe sporto denuncia contro David Harbour
La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, avrebbe sporto denuncia per molestie contro il padre sullo schermo, David Harbour. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Brown avrebbe sporto denuncia contro Harbour, accusandolo di aver “bullizzato e molestato” la sua co-protagonista. La fonte afferma: “Millie Bobby Brown ha sporto denuncia per molestie e bullismo prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. Ci sono state pagine e pagine di accuse. L’indagine è andata avanti per mesi.” La denuncia di molestie, nessuna delle quali a sfondo sessuale, da parte di una fonte sconosciuta arriva dopo le accuse di tradimento da parte della moglie separata di Harbour, Lily Allen. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Approfondisci con queste news
Millie Bobby Brown avrebbe presentato a Netflix e a i fratelli Duffer "pagine e pagine" di documenti che testimoniano "molestie e bullismo" nei suoi confronti da parte di David Harbour. Il documento presentato dall'attrice prima dell'inizio delle riprese dell'ultima - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things, Millie Bobby Brown accusa di molestie la co-star David Harbour: «È stata vittima di bullismo» - X Vai su X
Stranger Things , Millie Bobby Brown «ha denunciato per molestie e bullismo il collega David Harbour» - L'attrice avrebbe presentato la denuncia a gennaio dello scorso anno, prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione. Scrive vanityfair.it
Milly Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di bullismo e molestie - Lo riporta il Daily Mail a poche settimane dall'arrivo dell'ultima stagione di 'Stranger Things'. Da rollingstone.it
Terremoto su Stranger Things: Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbor di bullismo e molestie - Secondo il Daily Mail, la star di Stranger Things avrebbe presentato pagine e pagine di accuse contro il compagno di set, già nell’occhio del ciclone per la tormentata fine del matrimonio con Lily All ... Riporta today.it