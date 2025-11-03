Millie Bobby Brown avrebbe sporto denuncia contro David Harbour

Cinefilos.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, avrebbe sporto denuncia per molestie contro il padre sullo schermo, David Harbour. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Brown avrebbe sporto denuncia contro Harbour, accusandolo di aver “bullizzato e molestato” la sua co-protagonista. La fonte afferma: “Millie Bobby Brown ha sporto denuncia per molestie e bullismo prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. Ci sono state pagine e pagine di accuse. L’indagine è andata avanti per mesi.” La denuncia di molestie, nessuna delle quali a sfondo sessuale, da parte di una fonte sconosciuta arriva dopo le accuse di tradimento da parte della moglie separata di Harbour, Lily Allen. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

