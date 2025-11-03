Millie Bobby Brown accusa David Harbour di molestie | cosa è successo sul set di Stranger Things

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scandalo di dimensioni piuttosto preoccupanti ha investito la produzione di uno dei più grandi successi targati Netflix. La star britannica, Millie Bobbie Brown, diventata famosa per aver interpretato Undici, la protagonista di Stranger Things, avrebbe presentato una denuncia formale nei confronti di un suo collega. Si tratta di David Harbour, anch’esso attore della stessa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

millie bobby brown accusa david harbour di molestie cosa 232 successo sul set di stranger things

© Ildifforme.it - Millie Bobby Brown accusa David Harbour di molestie: cosa è successo sul set di Stranger Things

Scopri altri approfondimenti

Stranger Things, Millie Bobby Brown accusa David Harbour: “Bullismo e molestie sul set” - Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per bullismo e molestie durante le riprese di Stranger Things. Segnala fanpage.it

Stranger Things , Millie Bobby Brown «ha denunciato per molestie e bullismo il collega David Harbour» - L'attrice avrebbe presentato la denuncia a gennaio dello scorso anno, prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione. Scrive vanityfair.it

Millie Bobby Brown accusa David Harbour: abusi e bullismo sul set di Stranger Things - Come sappiamo Stranger Things, la serie cult di Netflix, ... Riporta blogdilifestyle.it

Cerca Video su questo argomento: Millie Bobby Brown Accusa