Uno sciopero nazionale è stato indetto per la giornata di domani, martedì 4 novembre, nel comparto Istruzione e Ricerca, mettendo a rischio lo svolgimento regolare delle lezioni in tutte le scuole d’Italia. L’agitazione è stata proclamata da due sigle: il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) e l’ Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università. La mobilitazione, confermata con un avviso ufficiale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito lo scorso 28 ottobre 2025, preannuncia possibili disagi per studenti e famiglie, che sono state invitate dalle singole istituzioni scolastiche a verificare personalmente la mattina del 4 novembre l’effettiva presenza del personale docente e, di conseguenza, lo svolgimento delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Milioni di studenti a casa”. Scuola nel caos, lezioni a rischio in tutta Italia. Cosa succede

