Milinkovic-Savic è diventato un para-rigori col lavoro | prima del boom su 12 rigori non ne aveva parato uno
Vanja Milinkovic-Savic ha firmato una settimana di quelle che segnano una stagione. Il suo Napoli ha raccolto quattro punti su sei, grazie alla vittoria di misura sul Lecce e al pareggio a reti bianche col Como, mantenendo la vetta della Serie A con un punto di vantaggio su Inter, Milan e Roma. Lo scrive Marca Il clean shet di Milinkovic-Savic. Due partite, due rigori parati, due clean sheet. Una settimana che profuma di scudetto, perché è nelle serate di sudore e paura che si misura la solidità di una squadra. E in quelle serate, Vanja è stato tutto ciò che un portiere deve essere: muro, conforto e certezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
