Milano unita per i bambini ucraini portati in Russia e rieducati | la manifestazione bipartisan

Si stima che più di 19mila bambini siano stati portati in maniera forzata dall'Ucraina alla Russia in tre anni e mezzo d'invasione su larga scala. Bambini a cui viene vietato l'uso della lingua ucraina, obbligati a studiare su libri di testo russi e a subire un lavaggio del cervello sulla guerra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

@soallure look Giacca over in punto Milano leggermente gessata unita al suo pantalone comodissimo skinni per un effetto wow assicurato!!! Camicia in viscosa fluida e dall’allure bohochic disponibile anche antracite #sapignigambettola #sapigni #mood - facebook.com Vai su Facebook

I bambini ucraini deportati. Il piano del Cremlino per altri 2mila trasferimenti - È qui che una ex commissaria russa per i diritti dell’infanzia nominata da Putin e oggi deputata alla Duma, Anna Kuznetsova, ha ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ucraina: Unicef, feriti 7 bambini tra i 3 e i 7 anni a Zaporizhzhia e Vinnytsia. “Questo orrore quotidiano deve finire” - "Oggi abbiamo appreso la triste notizia di attacchi che hanno ferito 3 bambine e 3 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni a Zaporizhzhia e un bambino di 7 anni a Vinnytsia". Lo riporta agensir.it

Laura Frigenti: “Riportiamo i bambini ucraini a scuola. Serve l’investimento di privati e Stati” - Il 2024 ha segnato un picco allarmante di attacchi contro le strutture scolastiche e secondo i dati, 574 scuole, ... Scrive huffingtonpost.it