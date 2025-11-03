ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in pieno centro. Momenti di terrore nel cuore di Milano nella mattinata di lunedì 3 novembre, quando una donna di 43 anni è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti, una delle zone più frequentate della città. L’aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, mentre la piazza era affollata di passanti e lavoratori diretti agli uffici. In molti hanno assistito alla scena, rimanendo sotto shock. I soccorsi immediati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118, arrivati rapidamente con un’ambulanza e un’automedica. La donna, trovata a terra in una pozza di sangue, è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano, paura in piazza Gae Aulenti: donna accoltellata davanti ai passanti