Milano paura in piazza Gae Aulenti | donna accoltellata davanti ai passanti
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in pieno centro. Momenti di terrore nel cuore di Milano nella mattinata di lunedì 3 novembre, quando una donna di 43 anni è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti, una delle zone più frequentate della città. L’aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, mentre la piazza era affollata di passanti e lavoratori diretti agli uffici. In molti hanno assistito alla scena, rimanendo sotto shock. I soccorsi immediati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118, arrivati rapidamente con un’ambulanza e un’automedica. La donna, trovata a terra in una pozza di sangue, è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Momenti di paura in un centro commerciale alla periferia nord-ovest di Milano, dove un 43enne ha aggredito a calci e pugni la ex compagna, di 32 anni, sotto gli occhi delle loro bambine di 5 e 9 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e visibilmente ubri - facebook.com Vai su Facebook
Rapine in metro e autobus a #Milano: usava il coltello, prendeva telefono + PIN e poi spendeva con Apple Pay. Fermato un 18enne - X Vai su X
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. fanpage.it scrive
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: aggredita alle 9 del mattino, le sue condizioni sono gravi - Indagini in corso dei carabinieri per riscostruire l'accaduto ... Segnala milano.corriere.it