La chiesa parrocchiale della Santa Vergine Assunta di Bruzzano era gremita per l’ultimo saluto a Luciana Ronchi, uccisa a coltellate dall’ex marito sotto la sua abitazione a Milano la mattina del 22 ottobre. “Anche nella vicenda drammatica che è costata la vita a Luciana, le tenebre non hanno vinto”, ha detto il parroco, don Franco Santambrogio, durante l’omelia ricordando come la donna stesse tentando di ricostruirsi una vita grazie all’amore della sua famiglia e del nuovo compagno. Al termine della funzione, il consuocero di Luciana Ronchi ha letto una lettera. “Trovo scontato e banale raccontare di che bella e brava persona sei stata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, folla commossa ai funerali di Luciana Ronchi