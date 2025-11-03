Milano ecco chi è l' accoltellatore arrestato per l' aggressione di Gae Aulenti | Autore di un episodio analogo nel 2015

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima, una 43enne dipendente di Finlombarda, è stata colpita alla schiena mentre si recava al lavoro. I carabinieri hanno diffuso il video dell'assalitore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

