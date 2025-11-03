Milano ecco chi è l' accoltellatore arrestato per l' aggressione di Gae Aulenti | Autore di un episodio analogo nel 2015

La vittima, una 43enne dipendente di Finlombarda, è stata colpita alla schiena mentre si recava al lavoro. I carabinieri hanno diffuso il video dell'assalitore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, ecco chi è l'accoltellatore arrestato per l'aggressione di Gae Aulenti | Autore di un episodio analogo nel 2015

Milano – «Mi hanno accoltellata», queste le prime parole di una donna di 43 anni ai carabinieri, lunedì mattina a Milano. È stata aggredita alle spalle e pugnalata al fianco sinistro, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lavora per la società Finlom

Ecco il video che riprende l'uomo che questa mattina a #Milano ha accoltellato alla schiena una 43enne in piazza Gae #Aulenti. La vittima è grave, l'aggressore ancora in fuga. #Tg1

Milano, preso l'accoltellatore: "La gemella lo ha riconosciuto". Aveva già colpito a caso - È stato rintracciato questa sera dai carabinieri del comando provinciale di Milano il presunto aggressore della donna di 43 anni accoltellata ... Da iltempo.it

Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti - Milano, arrestato l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti: si era rifugiato in un hotel di via Vitruvio, zona Stazione Centrale. Si legge su msn.com