Milano è ancora al primo posto nella classifica dell'indice di criminalità ma i reati denunciati sono in calo

Fanpage.it | 3 nov 2025

Il Sole24 Ore ha pubblicato la classifica annuale di reati denunciati per province in Italia basata sui dati del Viminale. Milano resta ancora al primo posto con 6.952,3 ogni 100mila abitanti, ma il totale è in calo del 2 per cento rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

