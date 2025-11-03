Milano donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti | rischia la vita Indagini in corso

MILANO - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti: rischia la vita. Indagini in corso

