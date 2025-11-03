Milano donna di 43 anni accoltellata alle spalle senza motivo in piazza Gae Aulenti | Anna Laura Valsecchi rischia la vita
MILANO - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Radio1 Rai. . #Milano Shock in pieno centro. Una donna di 43 anni è stata aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti, le sue condizioni sono critiche. L’aggressore è in fuga. Di Davide Gangale #GR1 Vai su Facebook
Ancora una #donna vittima di #violenza. A #Milano una 62enne è stata colpita al volto con un coltello. È in pericolo di vita, e si cerca l’ex marito. #Tg1 Elena Fusai - X Vai su X
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo ilgiorno.it
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala fanpage.it
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Scrive notizie.it