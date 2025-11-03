Milano donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti | rischia la vita Soccorsa anche dal marito

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

milano donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza gae aulenti rischia la vita soccorsa anche dal marito

© Ilmessaggero.it - Milano, donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: rischia la vita. Soccorsa anche dal marito

Contenuti che potrebbero interessarti

milano donna 43 anniDonna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Da fanpage.it

milano donna 43 anniDonna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Lo riporta quotidiano.net

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna 43 Anni