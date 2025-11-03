Milano donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti | rischia la vita Indagini in corso
MILANO - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Da quotidiano.net
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: aggredita alle 9 del mattino, le sue condizioni sono gravi - Indagini in corso dei carabinieri per riscostruire l'accaduto ... milano.corriere.it scrive
Milano, donna accoltellata in strada: grave in ospedale - A Milano, una donna di 43 anni è stata accoltellata intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, in una zona centralissima della città. Scrive msn.com