Milano donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti | Anna Laura Valsecchi rischia la vita

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

