Milano donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti | Anna Laura Valsecchi rischia la vita

MILANO - Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, donna di 43 anni accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti: Anna Laura Valsecchi rischia la vita

MILANO - Sferra i colpi nella piazzetta sotto i grattacieli di Porta Nuova. Poi sparisce, mentre la vittima si accascia al suolo. Sono circa le 9 a Milano in piazza Gae Aulenti, sotto la Torre Unicredit e davanti alla stazione Garibaldi. La vittima, una donna di 43 ann - facebook.com Vai su Facebook

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Segnala ilgiorno.it

Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo fanpage.it

Chi è la donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: il coltello da cucina è rimasto conficcato nella schiena - La donna di 43 anni accoltellata alla schiena questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano stava andando al lavoro da Finlombarda, poco distante, ed era sola. Scrive msn.com