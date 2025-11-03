Milano donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti | è grave
Una donna di 43 anni è stata accoltellata stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, assieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. In quel momento l'area era affollata da diverse persone. La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravissime. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi con il nucleo radiomobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
