Milano donna accoltellata in strada | grave in ospedale | Trovata con un coltello da cucina conficcato nella schiena
L'aggressione intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, in una zona centralissima della città. La 43enne è ricoverata al Niguarda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
