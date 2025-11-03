Milano donna accoltellata in strada | grave in ospedale | Beppe Sala | Violenza inaccettabile prendere presto l' aggressore
L'aggressione, di cui i carabinieri hanno diffuso il video, è avvenuta intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, in una zona centralissima della città. La 43enne è ricoverata al Niguarda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Si legge su ilgiorno.it
Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da un uomo coi capelli bianchi: forse scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. Come scrive virgilio.it