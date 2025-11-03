Milano donna accoltellata in strada | grave in ospedale | Arrestato l' aggressore dopo una fuga di 11 ore

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Sala: "Violenza inaccettabile". L'aggressione, di cui i carabinieri hanno diffuso il video, è avvenuta intorno alle 9 in piazza Gae Aulenti, in una zona centralissima della città. La 43enne è ricoverata al Niguarda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano donna accoltellata in strada grave in ospedale arrestato l aggressore dopo una fuga di 11 ore

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, donna accoltellata in strada: grave in ospedale | Arrestato l'aggressore dopo una fuga di 11 ore

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano donna accoltellata stradaMilano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Si legge su notizie.it

milano donna accoltellata stradaDonna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo ilgiorno.it

milano donna accoltellata stradaDonna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna Accoltellata Strada