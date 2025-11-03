Milano donna accoltellata in strada | grave in ospedale | Arrestato l' aggressore dopo una fuga di 11 ore
Beppe Sala: "Violenza inaccettabile". L'aggressione, di cui i carabinieri hanno diffuso il video, è avvenuta intorno alle 9 in piazza Gae Aulenti, in una zona centralissima della città. La 43enne è ricoverata al Niguarda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Donna pugnalata in strada a Milano, come sta: il delicato intervento a cui è stata sottoposta - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Si legge su notizie.it
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - Milano, 3 novembre 2025 – Una donna italiana di 43 anni è stata accoltellata alle 9 di lunedì 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo ilgiorno.it
Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. Lo riporta virgilio.it