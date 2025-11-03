Milano donna accoltellata in strada | grave in ospedale | Arrestato l' aggressore dopo una fuga di 11 ore | era in albergo

L'aggressione, di cui i carabinieri hanno diffuso il video, è avvenuta intorno alle 9 in piazza Gae Aulenti, in una zona centralissima della città. La 43enne è ricoverata al Niguarda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

