Milano donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti. La donna è stata soccorsa dal personale Areu 118 e trasferita in ospedale.  —[email protected] (Web . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

