Milano donna accoltellata in piazza Gae Aulenti Soccorsa anche dal marito l’ipotesi della rapina | Annalaura Valsecchi operata per due ore

Una donna di 43 anni è stata aggredita a Milano, in piazza Gae Aulenti, vicino alla stazione Garibaldi, questa mattina alle 9. Ai carabinieri, intervenuti sul posto con i sanitari del 118, la donna ha riferito: « Mi hanno accoltellata ». Quando è stata soccorsa la vittima aveva un coltello da cucina, lungo più di 20 centimetri, conficcato nella schiena. La donna è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice rosso. È cosciente, ma le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata. L’aggressore è fuggito. Sono ora in corso le indagini del Nucleo radiomobile dei carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere per ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online