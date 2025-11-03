Milano donna accoltellata in piazza Gae Aulenti | è grave

Una donna di 43 anni è stata accoltellata stamani, lunedì, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riscostruire l’accaduto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave

