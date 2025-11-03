Milano donna accoltellata in piazza Gae Aulenti con una lama da 30 cm | fermato un sospetto

3 nov 2025

L'aggressione si è verificata alle 9 del mattino e sembrerebbe essere stata causale. Dopo aver accoltellato la donna, l'aggressore ha lasciato il coltello conficcato nella sua schiena per poi allontanarsi dalla scena. Valsecchi ha prima tentato di toccarsi la schiena, per capire cosa fosse accaduto, per poi accasciarsi in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

