Milano donna accoltellata in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino | è gravissima
Una donna di 43 anni è stata accoltellata questa mattina, intorno alle 9, in piazza Gae Aulenti, a Milano. La donna è stata soccorsa dal personale di Areu 118 che ha trasferito la 43enne in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. L'aggressore l'ha colpita con un coltello e poi è fuggito. L'arma, un lungo coltello da cucina, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni, seppure sia rimasta sempre cosciente, sono gravi. "Mi hanno accoltellata", ha riferito la vittima agli agenti intervenuti sul posto con i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
