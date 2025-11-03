Milano donna accoltellata in piazza Gae Aulenti | aggredita alle spalle alle 9 del mattino è grave Il marito accorso in bici

La vittima ha 43 anni, l'aggressore è fuggito. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

