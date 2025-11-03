Milano donna accoltellata in Gae Aulentii | arrestato l’aggressore Lo aveva già fatto nel 2015

Milano – È stato fermato l’uomo che questa mattina in piazza Gae Aulenti ha accoltellato alle spalle una donna di 43 anni, conficcandole una lama di 30 centimetri nella schiena. La segnalazione. Dopo una giornata di ricerche durata 11 ore, tra testimonianze raccolte e immagini scandagliate, i carabinieri della Compagnia Duomo poco prima delle 20 hanno catturato il sospettato 59enne. Si chiama Vincenzo Lanni. L’operazione è stata possibile perché alla centrale operativa dell’Arma è pervenuta una segnalazione da parte di una donna, che ha raccontato di aver riconosciuto il fratello gemello nelle immagini dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, donna accoltellata in Gae Aulentii: arrestato l’aggressore. Lo aveva già fatto nel 2015

