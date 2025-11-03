Milano donna accoltellata in Gae Aulenti | il momento d' aggressione

I carabinieri hanno diffuso il video del momento dell’accoltellamento della 43enne avvenuto lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Nelle immagini si vede l’aggressore che si avvicina di spalle alla donna, sferra il fendente e se ne va. La vittima è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna accoltellata in Gae Aulenti: il momento d'aggressione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Accoltellata alla schiena» senza motivo: donna di 43 anni grave a Milano. L'aggressione ?in piazza Gae Aulenti - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Lo riporta alfemminile.com

Chi è l'aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: «Carnagione chiara, è stato ripreso dalle telecamere». La pista del clochard - E' di carnagione chiara l'uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna L. Segnala leggo.it

Donna accoltellata a Milano, in un video il momento dell'aggressione: l'arma conficcata nella schiena - Una coltellata dal basso verso l'alto, con la mano sinistra, un colpo tanto violento da far fare un balzo alla 43enne A. Lo riporta ilmattino.it