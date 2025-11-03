Milano donna accoltellata in Gae Aulenti | è grave
A Milano, in piazza Gae Aulenti, una donna di 43 anni è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. “Aiuto, mi hanno accoltellata”, ha riferito la donna alle autorità giunte sul posto. L’aggressione, avvenuta poco prima delle 9, si è verificata mentre l'area era affollata da diverse persone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
MILANO - Sferra i colpi nella piazzetta sotto i grattacieli di Porta Nuova. Poi sparisce, mentre la vittima si accascia al suolo. Sono circa le 9 a Milano in piazza Gae Aulenti, sotto la Torre Unicredit e davanti alla stazione Garibaldi. La vittima, una donna di 43 ann - facebook.com Vai su Facebook
Ancora una #donna vittima di #violenza. A #Milano una 62enne è stata colpita al volto con un coltello. È in pericolo di vita, e si cerca l’ex marito. #Tg1 Elena Fusai - X Vai su X
Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo fanpage.it
Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Si legge su quotidiano.net
Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: è grave, indagini in corso - Donna accoltellata a Milano, paura in piazza Gae Aulenti e nuove preoccupazioni per la sicurezza nel centro cittadino. Da notizie.it