Milano donna accoltellata in Gae Aulenti | è grave

A Milano, in piazza Gae Aulenti, una donna di 43 anni è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. “Aiuto, mi hanno accoltellata”, ha riferito la donna alle autorità giunte sul posto. L’aggressione, avvenuta poco prima delle 9, si è verificata mentre l'area era affollata da diverse persone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

